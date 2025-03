Le note di Rtc. Echi di Spagna. E Pietro De Maria

Echi di musica spagnola oggi dalle 18.40 su Rtc: sonorità lontane d’autori del ‘500 per chitarra eseguiti da Guillem Pérez-Quer, cui segue, a tutta orchestra diretta da Ozawa, la più familiare Carmen francese di Bizet, suite e sinfonia n.1 in do maggiore. Domani alle 15.20 di Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune, per il pianoforte di Giuseppe Albanese. Musica Barocca alle 15.40: Corelli e Vivaldi con clavicembalo di Leonhart e la compagine di Federico Maria Sardelli. Ultimo appuntamento con La musica dei secoli, progetto radiofonico di Marco Mangani e Alberto Batisti (alle 18.40). Martedì alle 17.26 due registrazioni del 1961 e 1968: Bernstein dirige Poulenc e Strauss (variazioni fantastiche su Don Chisciotte). E alle 20.30 Abbado con i Berliner Philarmoniker per la Sinfonia n. 8 di Dvorak e la n. 5 di Cajkovskij. Ancora Spagna (alle 23.06) di Turina, De Falla e Albeniz: registrazione del 1961 – pianoforte di Alicia de Larrocha. Mercoledì alle 22.03 una proposta che intreccia la drammaturgia shakespeariana, quella della pazzia di Ofelia da Amleto, con musiche di anonimi inglesi del XVII (ma ci sono anche Berlioz, Thomas, Strauss e Brahms); sul podio Abbado, Boulez, Barenboim, Rescigno, soprano Deborah Roberts. Giovedì alle 13.48, l’Eroica di Beethoven, dirige Sergiu Celibidache; alle 16.40 Leonard Bernstein per Mahler della Sinfonia n. 6; alle 19.40 Stravinskij dirige Stravinskij in due registrazioni del 1949 e 1962 (New York e Hollywood): Orpheus, Balletto in tre atti - Concerto per orchestra da camera Dumbarton Oaks. Da non perdere (alle 21.10) i rari ballabili di Respighi, Verdi (Aida e Otello) e Ponchielli (Danza delle ore, La Gioconda), direttore Ferenc Fricsay.

Venerdì alle 12.40 Sibelius di Finlandia e Sinfonia n.7, direttore John Barbirolli; alle 17 i Berliner Philharmoniker diretti da Seiji Ozawa per Wagner: Tannhauser – Tristano e Isotta. Segue alle 19.44 West Side Story - Danze Sinfoniche con direttore Leonard Bernstein (registrazione del 1961). Infine, sabato alle 16.19 tanto Chopin - Ballate e Improvviso – per il pianoforte di Pietro De Maria, pratese d’adozione. Serata all’opera alle 20.30 con Maria di Rohan (1843) di Donizetti.

Goffredo Gori