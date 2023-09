Le note classiche. Ecco i consigli d’ascolto su Rtc

Rete Toscana Classica, i nostri consigli per l’ascolto, ultima settimana di settembre. Alle 12,15 di oggi l’atmosfera rarefatta del preludio atto primo di "Parsifal-Wagner" diretto da Klemperer. Zubin Mehta in un concerto del 25 maggio 2023, 85° Festival del Maggio: tutto Beethoven con Andrea Lucchesini al pianoforte (20,30). Domani per gli appassionati del clavicembalo di Bach, preludi e fughe con Robert Levin (17,40). Tornano le Virtuosissime (alle 18,40), cantanti e strumentiste italiane del ‘600: Francesca Campana compositrice epoca barocca. Martedì "Il canto sospeso", musica seriale del 1956 frutto dell’impegno civile e politico del veneziano Luigi Nono: "Lettere di condannati a morte della resistenza europea", direttore Pierre Boulez . Mercoledì alle 12,09: chitarra per musica di Villa Lobos in una registrazione del 1955. I lieder di Schubert (alle 14,24) per la voce di Christa Ludwig mezzosoprano; "Tre Notturni" di Debussy diretti da Claudio Abbado (alle 15,07). Accompagna la notte (23,41) la musica di Respighi de "Il tramonto" per la voce di Sena Jurinac (1954, Vienna). Giovedi alle 11,41 interessanti le invenzioni musicali che Mendelssohn, Debussy, Liszt, Chopin, Reger fanno sulle "acque musicali" (Improvvisazioni, Danubio Blu, Gondole veneziane, Giochi). Divertenti in tempi dispari della famiglia Strauss (figlio) con i Wiener Philharmoniker, direttore Clemens Krauss (alle 12.40). Alle 15,40 una galleria eterogenea di repertori lirici di cui era capace Maria Callas: i concerti dal vivo dal 1963 al 1976 a Parigi. Venerdì alle 11,41 una serie di "bestiari" musicali di Ravel e Poulenc in una registrazione del 1958.

Non manca Benjamin Britten biblico con "La compagnia del Cielo": angeli prima della Creazione in un testo radiofonico del 1937 (18,40). Sabato Kurt Weill con "L’opera da tre soldi" selezione (alle 11,41) e Ravel- "Rapsodie espagnole". La lirica (alle 16,24) per la voce drammatica del tenore canadese Jon Vickers: "Pagliacci" e "Andrea Chénier". Serata all’opera (alle 20,30) chiude il mese di settembre con "La gazza ladra" di Rossini diretta da Gianluigi Gelmetti.

Goffredo Gori