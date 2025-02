Le liste d’attesa infinite. In provincia 180 anziani sperano di essere chiamati

Le Rsa della Zona pratese sono 19 tutte autorizzate e accreditate per un totale 855 posti. Attualmente sono in graduatoria 180 persone, tutti i mesi vengono inserite circa 20 persone ma lo stesso numero di nuove istanze arriva ogni mese, sempre valutate e approvate dalla Uvm. Per accedere alle Rsa, attraverso il servizio pubblico è richiesta la valutazione di non autosufficienza da parte del cittadino e poi successiva valutazione da parte della Unità di valutazione multidimensionale e definizione del progetto di assistenza personalizzato. Per chi entra tramite il servizio pubblico, la quota sanitaria della Rsa è a carico del servizio sanitario nazionale e la quota sociale a carico dell’utente che, in base al Regolamento di accesso e all’Isee, può chiedere un contributo per il pagamento della quota sociale.

Il portale https://casediriposo.po.it/ riunisce case di riposo associate a Uneba e permette una consultazione on line dei posti disponibili a Prato, Firenze ed Empoli, con una varietà molto ampia di residenze, con rette i cui costi variano in base alla condizione di strutture convenzionate o accreditate in regime privato. In provincia di Prato ci sono come strutture convenzionate e accreditate: San Francesco a Bonistallo, Luisa e Livio Camozzi a Iolo, Casa accoglienza anziani a Comeana, Casa Serena a Mezzana e Case accoglienza anziani a Vernio. Il costo cambia da zona a zona, in base ai parametri Asl e nell’area pratese al gennaio 2023 è di circa 111 euro al giorno (per i non autosufficienti) e per gli autosufficienti è proporzionale alla autonomia che viene riconosciuta all’ospite. Chi paga la retta se la pensione non basta? Il portale specifica che "Le rette nel caso di ospiti inseriti in convenzione possono essere pagate dai comuni e dalla regione anche in compartecipazione con l’ospite e i suoi familiari (in base all’Isee), oppure l’ospite e la sua famiglia possono provvedere interamente se inseriti in regime privatistico". È possibile accedere privatamente alla struttura? Si, in base ai posti disponibili.

La retta è completamente a carico dell’ospite e della famiglia.