Le imprese al femminile. Incontri per crescere

PRATO

Un ciclo di incontri per consentire a tutte le donne imprenditrici di confrontarsi e di condividere buone pratiche per agevolare l’attività delle imprese in rosa. E’ l’iniziativa "Know & Share" organizzata da Cna Impresa Donna Toscana Centro, guidata dalla presidente Chiara Pasquali. Sono quasi 14.000 le imprese femminili attive registrate nel 2023 dalla Camera di commercio di Prato e Pistoia, di cui oltre 7.400 a Prato e 6.200 a Pistoia, rispettivamente il 25,8% e il 23,2% del totale. Il 66% circa sono imprese individuali, il 20% società di capitali e il 12,2% società di persone e operano soprattutto in commercio (36,1%), servizi (33,6%), agricoltura (14%), manifatturiero (12%) ed edilizia (3,5%).

"L’Iniziativa Know & Share prevede quattro tappe organizzate dentro le aziende messe a disposizione dalle nostre imprenditrici – spiega Pasquali – Abbiamo l’obiettivo di conoscere i fabbisogni, i desideri, le difficoltà e le aspettative delle donne imprenditrici del nostro territorio. Favorire questa rete di incontri e lo scambio fra donne che occupano nella società ruoli diversi e che fanno mestieri diversi, può infatti far nascere sinergie importanti che, grazie al sostegno dell’associazione, trovano uno spazio comune di condivisione". Il primo incontro è in programma oggi nello studio dell’architetto Elisabetta Norfini a Pistoia (18,30), il 13 aprile tappa nello studio di restauro di Eleonora Banci (Pistoia, 18.30); il 20 maggio toccherà alla pasticceria Come una Volta (Vignole, 17.30) e infine il 6 giugno allo studio Dsa Prato di Roberta Catarzi (via Galcianese, 10). Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Per prenotazioni è possibile chiamare il 348 2479502.