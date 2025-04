Le Filippiche. Quante risate con Caccamo

Quasi due milioni di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è professore o studente italiano che non rida con i video dell’attore comico (ed ex insegnante delle medie) Filippo Caccamo dedicati al tragicomico mondo della scuola e che non corra poi ad accaparrarsi un biglietto quando lo spettacolo della webstar arriva in città. Anche a Prato, domani alle 21, andrà in scena Le Filippiche – Atto Finale, lo spettacolo dell’artista lodigiano che sarà ospitato dal Politeama. In scena nuovi episodi del mondo scolastico e il punto di vista dell’ex insegnante si tinge di ironia in formato monologo, per rileggere aneddoti che si verificano ogni giorno in tutte le scuole italiane e in cui tutti possono immedesimarsi: le sofferenze di insegnati e studenti tra verifiche e interrogazioni, temi scritti in verde sui fogli a quadretti, gite, consigli di classe e collegi docenti online, Ptof, burocrazia, lezioni su meet, la Lim che non funziona, il rappresentante dei libri, il rapporto con la temibile segreteria e con i collaboratori scolastici. Aneddoti, tic, luoghi comuni, iperboli che si susseguono in un turbine di risate sono l’ossatura dello spettacolo, armato scenograficamente di quattro grandi pilastri che incombono alle spalle di Filippo: presidenza, segreteria, palestra e infermeria. Il tutto viene narrato in presa diretta dai personaggi scolastici più famosi di Caccamo, come la preside ossessionata dalla burocrazia, la prof anziana che dovrebbe essere già in pensione, la Carla che è la più insofferente di tutti, ma che poi porta sempre la torta salata ai colleghi.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, in cui nasce la sua prima ispirazione ma, essendo Filippo un attento osservatore del quotidiano, poi si allarga oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Con la sua comicità e con talento musicale, Caccamo trasformerà queste situazioni comuni in momenti di riflessione, risate, emozioni. Completano il nuovo show le sue parodie musicali che spopolano sul web: Sarà perché insegniamo, Maledetta prima ora, Notte prima degli esami, per citarne alcune. Biglietti disponibili su Ticketone: ci sono, ma non sono troppi.