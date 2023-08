Le farmacie aperte in città e provincia Ecco la lista dei turni di questa domenica

Con il mese di agosto inizia la turnazione per ferie delle farmacie. Ecco quelle aperte oggi in città: Di Mezzana in via don Vannucchi (9-13); Carbone in viale Montegrappa 810 (9-13 e 16-19,30); San Francesco a Parco Prato (8,30-13,30); Via Roma in via dello Sprone 2 (9-20) e la Lloyds 5 in via Fiorentina al centro Esselunga (9-20). Sempre aperte 24 ore su 24 la Lloyds 3 in piazza Mercatale e la 12 in via Cavour. In provincia: farmacia Bernotti di Comeana in via Machiavelli (9-12,30 e 16-19,30), a Montemurlo la farmacia del Mulino (9-13 e 16-19,30), in Val Bisenzio quella di Usella (9-12,30 senza reperibilità) e la Zanni di Mercatale (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura).