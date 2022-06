Le eroine dell’opera lirica nel libro di Savarese

Si parlerà di musica lirica nell’ultimo appuntamento di questo ciclo di ‘Incontri con l’autore’ organizzati dalla biblioteca Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori. L’incontro si terrà mercoledì 8 giugno alle 21 in sala conferenza e protagonisti della serata saranno l’autore Eduardo Savarese e la Soprintendente della Camerata strumentale Città di Prato Barbara Boganini che dialogheranno sul libro E’ tardi! (WoJtek Edizioni), un romanzo che racconta sette esperienze di attesa di altrettante eroine dell’opera lirica – da Madama Butterfly alla gitana Carmen – reinterpretando i libretti di grandi classici a partire dal punto di vista delle donne. In queste storie l’attesa si trasforma in una tensione spasmodica a ritrovare e affermare la propria natura. L’attesa è sempre d’amore, anche a costo della morte, dal prologo del libro fino agli incontri dell’epilogo, ai suoi applausi finali.