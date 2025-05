Le Coste, la 325 si ferma di notte. Lavori per rimuovere i "geoblock"

Lavori in notturna sulla Sr 325, a Le Coste, per la rimozione dei geoblock: l’orario deciso in modo da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione.

La Provincia di Prato e il Comune di Vaiano informano che stasera, a partire dalle 21, sarà eseguita la rimozione dei blocchi edili posizionati lungo la 325, dopo la frana del marzo 2024.

Le operazioni, effettuate in orario serale e notturno comporteranno la sospensione temporanea del traffico in entrambi i sensi di marcia, con aperture ogni 10-15 minuti circa, compatibilmente con l’andamento del cantiere, per consentire il deflusso dei veicoli a senso unico alternato regolato da movieri.

Il termine previsto per la fine dei lavori è tra mezzanotte e le una di sabato 17 maggio.

Durante la chiusura saranno garantiti il transito dei mezzi di soccorso e in servizio di emergenza e pronto intervento. Ecco gli itinerari alternativi consigliati. In direzione Prato: Vaiano, Schignano, Collina, Figline. In direzione Vaiano-Valbisenzio: Faltugnano – via di Fabio – via Fattori – rotatoria Isola

Entrambi i percorsi alternativi presentano limitazioni per i veicoli di dimensioni superiori a quelle di un’auto, quindi si raccomanda prudenza e di pianificare gli spostamenti con attenzione alla segnaletica e alla viabilità alternativa. I servizi di trasporto pubblico locale dell’autolinea 214 potranno subire ritardi o temporanee variazioni durante la finestra di intervento.

L’amministrazione provinciale e il Comune di Vaiano ringraziano i cittadini per la collaborazione e la pazienza, e ricordano che l’intervento rientra nel programma di messa in sicurezza della viabilità della Valbisenzio.

"La rimozione dei geoblock sulla 325 rappresenta un importante step per restituire al territorio condizioni di normalità dopo l’emergenza dello scorso anno – dichiara il presidente della Provincia Simone Calamai – Continueremo a lavorare con costanza e determinazione per rendere le nostre strade sempre più sicure". "Questi lavori rappresentano un passaggio fondamentale per il ripristino completo della sicurezza e della piena funzionalità della 325 – sottolinea la sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli – La Valbisenzio ha vissuto mesi complessi a causa della frana di marzo 2024, ma grazie alla collaborazione tra istituzioni, tecnici e comunità stiamo restituendo normalità al territorio. Siamo consapevoli dei disagi che interventi di questo tipo comportano, ma abbiamo scelto di intervenire, nei casi in cui sia possibile, in orario notturno proprio per limitarli".