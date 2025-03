Le basi del rilancio

Taiti ha sentito direttamente durante la premiazione del Bacchino Sport le parole di Paolo Toccafondi: nessuno a Prato vuole l’Ac Prato.

“E’ stata corretta l’analisi di Paolo Toccafondi che da uomo di calcio conosce quel mondo e da pratese conosce la città - sottolinea l’avvocato - infatti per rendere appetibile per un potenziale acquirente dobbiamo riempire la società di contenuti quali la disponibilità dell’impiantistica sportiva e il settore giovanile.

Altre realtà sportive a noi vicine come Livorno hanno avuto investimenti più importanti di quelli del Prato... Io dico che possono contare su di impianti più all’altezza dei nostri. Ricordiamo che per fortuna abbiamo avuto la famiglia Toccafondi per oltre 40 anni ha messo passione e soldi nella società di calcio della nostra città“.