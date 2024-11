Le ’aquile’ fanno beneficenza

Sono stati consegnati dal Gruppo podistico "Le aquile mattiniere" della sezione pratese del club alpino italiano tre assegni di beneficenza grazie al ricavato delle iniziative di "Da Sponda a Sponda", corsa podistica non competitiva per le vie del centro storico di Prato e di "Ci sei alle 6?", sgambatina non competitiva all’alba per podisti e camminatori insonni. Alla presenza della presidente Cai Paola Fanfani, della sindaca Ilaria Bugetti, del consigliere Lorenzo Tinagli e dei vari sponsor, questi gli assegni consegnati: 4.000 euro per "Casa Edoardo", il progetto per il quale è stata aperta una sottoscrizione da più soggetti: parrocchia delle Carceri, oratorio cittadino sant’Anna di Prato, associazione "La lunga domenica", salesiani per il sociale, Opera Santa Rita.

L’obiettivo è quello di acquistare la ex sede della Cisl in via Pallacorda confinante con l’oratorio Sant’Anna per offrire agli adolescenti un loro spazio in un percorso educativo-ricreativo e formativo che li aiuti a programmare il proprio futuro.

La parrocchia e l’oratorio sono grandi punti di riferimento nella zona del centro storico svolgendo un’azione continua di ascolto delle famiglie e intercettando il disagio giovanile.

Altri 4.000 euro sono stati donati alla sezione pratese della Lega italiana per lo lotta contro i tumori e 900 euro al borgo "Tutto è vita" di Montecuccoli nel comune di Cantagallo.