Lazzerini, il gruppo di lettura per ragazzi

Oggi alle 17 nella sala ragazzi della Lazzerini il secondo incontro del gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Protagonista sarà il libro dal titolo Il custode delle tempeste di Catherine Doyle pubblicato da Mondadori, su cui tutti i partecipanti potranno confrontarsi. Un gruppo che si arricchirà dei contributi di chiunque abbia voglia di unirsi. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Gli incontri sono a cadenza mensile, fino a maggio, ogni secondo venerdì del mese alle 17 e ogni volta si parla di un libro diverso. La formula è strutturata come un appassionante viaggio da fare insieme, seguendo una sorta di mappa: ad ogni appuntamento corrisponde un tema, e quindi per ogni tappa e in base al tema verrà scelto insieme a tutti i partecipanti il libro da leggere per l’incontro successivo. Questo venerdì il tema è La porta magica, il 14 febbraio sarà La linea del tempo, il 14 marzo Come ritrovarsi perdendosi, l’11 aprile Le peripezie della scienza e infine il 9 maggio Nuvole di parole.

I ragazzi avranno a disposizione una cartolina con una mappa su cui segnare via via il titolo del libro scelto per l’incontro successivo, che verrà pubblicato sul sito della Lazzerini in modo da dare a chiunque la possibilità di leggerlo nell’arco di un mese. E per incentivare la partecipazione i ragazzi riceveranno un timbro per ogni bandierina conquistata sulla mappa, che corrisponde al libro letto.