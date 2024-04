Prato, 30 aprile 2024 – Lavori sulla tangenziale nel fine settimana. Per permettere gli scavi necessari alla sostituzione della rete idrica a Chiesanuova e Maliseti da parte di Publiacqua, da venerdì 3 maggio a domenica 5 è previsto il restringimento della carreggiata in viale Fratelli Cervi e viale Nam Dinh all'incrocio con via Montalese in entrambe le direttrici nord/sud della tangenziale. Prevista la chiusura a fasi alterne, approfittando del minor traffico per il ponte del 1° maggio.