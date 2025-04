"Lavori strategici per il futuro". Prato è pronta per limitare i disagi

Tre giorni di possibili disagi con il rischio di rubinetti a secco in area pratese, che ricade in zona rossa, ma un ’sacrificio’ e qualche disservizio da sostenere nonostante tutto perché il maxi cantiere fiorentino consentirà di "rinnovare e potenziare un ulteriore tratto della cosiddetta ’Autostrada dell’Acqua’", infrastruttura vecchia di 50 anni che aveva necessità di essere aggiornata. Un’opera che potrà garantire "nel tratto interessato una ridondanza delle infrastrutture che permetterà in futuro di gestire interruzioni su uno dei tratti senza che si creino disservizi sul territorio e che si realizza contestualmente alla costruzione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli", fano sapere da Publiacqua.

Un intervento necessario ed indispensabile per la partecipata che consente di rendere ancora più moderno il sistema idrico per il vasto bacino di utenza dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. "L’intervento continuerà seguendo i lavori della tramvia, anche nel tratto viale Giannotti e viale Europa, il cui costo si aggira sui 30 milioni di euro, e che si inserisce nella grande trasformazione infrastrutturale portata avanti da Publiacqua anche grazie ai fondi Pnrr", dicono da Publiacqua. Un impegno tanto forte e particolarmente sentito da parte di Publiacqua.

"Ringrazio le amministrazioni comunali che a fronte degli importanti interventi che Publiacqua sta facendo in questi anni, anche grazie al Pnnr – ha detto il presidente Nicola Perini – è evidente che l’impatto che tali opere hanno sulla qualità della vita delle città e dei nostri cittadini ha un peso. Ringrazio le amministrazioni comunali che in questi mesi ci hanno accompagnato per cercare di minimizzare gli elementi negativi che tali interventi necessari e doverosi, ma pur sempre impattanti, hanno nella quotidianeità". Il presidente Perini sottolinea anche il grande sforzo compiuto e l’impegno messo dalla "struttura Publiacqua" passata da investimenti di circa 120 milioni all’ultimo anno in cui si arriva a circa 150-160 milioni. "Ciò ha richiesto su questo 2025 un cambio di passo importante perché le regole del Pnrr impongono la definizione dei lavori. Abbiamo la responsabilità di portare a termine tutti i lavori entro la fine dell’anno. Un grazie anche ai cittadini che in alcuni momenti hanno compreso la rilevanza e l’importanza di questi interventi anche se hanno avuto disagi sensibili".

Publiacqua si è interfacciata in queste settimane con i Comuni, con le Prefettura, con gli ospedali e con le rsa. "A Prato – scrive la sindaca Ilaria Bugetti sulla sua pagina Facebook, rassicurando la cittadinanza – siamo pronti: stiamo lavorando con Publiacqua, Protezione Civile, Comuni coinvolti, Asl e Vigili del Fuoco per affrontare al meglio l’intervento, limitare i disagi e garantire assistenza e informazione. Nei prossimi giorni saranno diffuse ulteriori notizie sulle zone interessate. Grazie a chi sta lavorando a questo intervento e a tutte le cittadine e cittadini per la collaborazione. Un disagio temporaneo per un beneficio duraturo".

Sara Bessi