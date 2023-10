Lavori, Montalese chiusa al traffico

Cantiere per la fibra ottica: domani dalle 9 alle 18, via Montalese sarà chiusa al traffico, fino al Ponte all’Agna per consentire i lavori per conto di Open Fiber. Il percorso alternativo per raggiungere Montale da Montemurlo località Fornacelle è via Montalese via Udine, via Moro, via Fratelli Rosselli, via Berlinguer. Nel senso opposto, da Montale verso Montemurlo, il percorso è via Garibaldi, via Berlinguer, via Fratelli Rosselli.