Lavori in corso nel terzo polo. Italia Viva ha un nome civico da presentare al primo turno

Il candidato sindaco del Terzo Polo c’è. O per meglio dire: il nome è stato individuato da Italia Viva e adesso va condiviso con gli alleati. Quali? I nomi li chiarisce la presidente provinciale di Iv, Veronica Versace Scopelliti (nella foto con il presidente comunale Andrea Landi): Azione, Psi, Libdem e +Europa. Sul nome del candidato sindaco civico Jonathan Targetti invece arriva uno netto stop: "Ha fatto la sua scelta – dice Versace Scopelliti -, scendendo in campo senza condividere un cammino con tutti noi. Ha fatto un suo percorso personale, legittimo, ma non in linea con le altre forze politiche". Ma come farà Italia Viva a fare accettare agli alleati un suo candidato, visto che a loro volta anche gli altri partiti hanno dei nomi spendibili? "Abbiamo individuato un civico, non tesserato con Italia Viva – prosegue la presidente provinciale -. E’ un nome che può essere rappresentativo di tutto il Terzo Polo. Quando troveremo la quadra tutti assieme, allora ci sarà l’annuncio". Le tempistiche per l’ufficialità sembrano quindi non brevissime. Anche perché Italia Viva è impegnata anche su un altro fronte caldo: il ruolo in giunta Biffoni dell’assessore Giacomo Sbolgi. "Il sindaco scelse il nostro assessore senza una condivisione col partito ma solo con alcuni rappresentanti che all’epoca erano coordinatori – dice il presidente comunale Andrea Landi –. Adesso le cose sono cambiate e vogliamo capire le intenzioni di Biffoni, cosa ci propone. Se non ci sarà dialogo chiederemo a Sbolgi di uscire dalla maggioranza. E se non lo farà di restare da indipendente". Qui in realtà la vicenda è ancora più intricata. Perché Italia Viva convocherà a breve un’assemblea per mettere ai voti il ruolo di Sbolgi in giunta. "E’ stato eletto con la lista civica di Biffoni – aggiungono Versace Scopelliti e Landi -. Ora può continuare a fare l’assessore ma a nostro avviso non in rappresentanza di Italia Viva. Sul piano personale non c’è niente contro di lui, ma è venuta meno la condivisione di un percorso politico".

E a proposito di elezioni, i presidenti di Iv tracciano la strada verso le amministrative. "Al primo turno andremo da soli come Terzo Polo con un nostro candidato sindaco. Vogliamo stare sui problemi della città e proporre soluzioni".

Sdb