Lavori finiti dopo l’alluvione: anche la spiaggia sul Bisenzio è aperta

Dopo l’apertura dei container rossi "Street Good" al ponte Petrino e quelli blu del Serraglio, la riapertura ufficiale di "Lato B – Beach Club Prato", in questi giorni, ha completato l’offerta del progetto Riversibility. La spiaggia urbana sul Bisenzio ha richiesto quest’anno una serie di interventi aggiuntivi a causa delle cicatrici lasciate dall’alluvione dello scorso novembre. Gli organizzatori hanno infatti precisato che la riapertura a luglio inoltrato è dovuta alle importanti difficoltà legate all’allestimento dell’area: lo scorso 2 novembre, lo spazio sulla riva del Bisenzio in cui insiste il locale all’aperto era stato praticamente distrutto dalla furia delle acque. Sono stati quindi necessari opere di pulizia e il riassetto straordinario per ripristinare l’area: il greto del fiume si è fortemente modificato e, in via precauzionale, gli allestimenti sono stati resi più snelli.

Le criticità sono state ad ogni modo risolte e l’ingresso al locale, che è ormai diventato un luogo tradizionale per gli aperitivi estivi, è possibile tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Sono in programma anche iniziative che riguardano i bar-container di Riversibility, ossia le due strutture che già da diversi giorni propongono agli avventori street food e musica. Oltre ad eventi già calendarizzati, partendo dallo Street Good del Petrino vale la pena ricordare che il prossimo 29 luglio si terrà la serata di primo soccorso con la Croce Rossa, seguita il 1° agosto seguente dalla gara canina "Il cane più street-good". Nei container blu del Playground del Serraglio, invece, l’attività di street food è valorizzata dalle iniziative legate al mondo dello sport, della danza e del volontariato messe in piedi da Lo Sport per Prato e da Almanacco Eventi (con la collaborazione delle società sportive del territorio). "Sport On Serraglio" proseguirà fino al prossimo 31 luglio.