Lavori alla rete. Ancora disagi per l’acqua

Ancora disagi per l’acqua, ma stavolta il maltempo non c’entra. Publiacqua domani deve effettuare lavori in diverse strade della città, lavori che la società ritiene possano provocare abbassamenti di pressione e mancanza di acqua soltanto per poche ore nelle strade interessate. Le utenze coinvolte saranno diverse, leggendo l’elenco delle vie che si trova anche sul sito della società. I primi ad avere conseguenze per i lavori, a partire dalle 9, saranno i residenti di via Frascati, via Marianna Nistri e via dei Sassoli. La situazione dovrebbe normalizzarsi in tarda mattinata. Dalle 11 problemi alla Pietà, fino al primo pomeriggio, mentre dalle 14, fino al pomeriggio inoltrato, saranno i cittadini che vivono intorno a via Pistoiese a subire disagi.