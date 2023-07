Lavori alla ferrovia, l’impegno di Rfi "Barriere antirumore per i cantieri"

"L’incontro è stato voluto dal Comune per informare i cittadini sull’evoluzione dei lavori alla stazione e sulla linea ferroviaria e trovare insieme le soluzioni alle difficoltà". Il sindaco di Vaiano Primo Bosi commenta così i risultati dell’incontro con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) al quale hanno partecipato numerosi cittadini, per lo più abitanti nella zona della stazione, che hanno messo in evidenza i numerosi disagi provocati dal cantiere aperto che prevede anche l’attività notturna. È stata denunciata una situazione di forte disagio per la rumorosità dei lavori notturni e per l’organizzazione del cantiere. Per ridurre la rumorosità dei mezzi d’opera, Rfi si attiverà - questo è l’impegno preso - per l’installazione di barriere antirumore provvisorie da posizionare al confine dello scalo lato via Giusti. Dal canto suo l’ingegner Emanuele Lolli ha confermato l’impegno "per garantire nuova azione di sensibilizzazione verso le ditte appaltatrici impegnate nelle attività di potenziamento della linea". Il restyling totale interesserà il piazzale esterno, il fabbricato viaggiatori e i marciapiedi. I lavori in programma prevedono: la riqualificazione della sala d’attesa e dei servizi igienici, la manutenzione della facciata e della copertura del fabbricato di stazione. Verranno poi innalzati i marciapiedi 1 e 2 per una migliore salita e discesa dai treni (attività già in corso), sarà realizzato un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e verranno installati gli ascensori per l’accesso alle banchine. Il piazzale esterno di stazione verrà implementato con funzioni intermodali: con la risistemazione dei percorsi pedonali (uno sarà privo di ostacoli), relizzazione di due stalli sosta per persone con ridotta mobilità, la creazione di un’area con posti di sosta breve e Kiss&Ride, posizionamento di stalli moto, rastrelliera per bici e 2 posti per ricarica auto elettriche.