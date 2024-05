Lavori ad Artimino. Pendolari in rivolta

Lavori per il metanodotto di Artimino, la chiusura di via La Nave obbliga i pendolari a fare il giro da Signa per raggiungere le zone di Montelupo ed Empoli e la situazione sta creando proteste. Marco Farruggio è un residente de La Serra, lavora su turni e racconta il suo disagio: "Insieme a questo cantiere c’è la chiusura di via Macia che ci obbliga a fare il giro da Poggio a Caiano e per raggiungere l’area empolese dai 15 km siamo passati a 30. In tanti abbiamo chiesto quando finisce l’intervento ma nessuno in Comune è in grado di rispondere e nei giorni di maltempo in cui gli operai non erano al lavoro, la circolazione non è stata riaperta". In via La Nave nei giorni lavorativi c’è la chiusura totale al traffico dalle 9 alle 17 poi dalle 17 alle 9 il senso unico alternato regolato da semaforo. I lavori sono iniziati il 12 aprile e purtroppo il maltempo ha rallentato l’intervento. Centria, la società che sta effettuando l’intervento, ha fornito al Comune di Carmignano una risposta dettagliata che però obbliga i pendolari ad avere pazienza: la rete di gas metano da realizzare è lunga 2.840 metri, si sviluppa lungo la via di San Martino, via Arrendevole, via della Nave e via di Camaioni. Il progetto prevede di collegare 53 nuove utenze. Ad oggi sono stati già eseguiti in totale circa 1.800 metri di rete e 17 allacciamenti; risulta ultimata la via di San Martino e sono stati realizzati circa 1.000 metri in via della Nave. Il cronoprogramma per la prosecuzione dei lavori prevede il completamento del tratto di via della Nave fino all’incrocio con via della Chiesa, fino al 17 maggio; la realizzazione del tratto di via Arrendevole, dall’incrocio con via della Chiesa a via di San Martino, dal 20 maggio al 7 giugno e il tratto di via di Camaioni, dal 9 al 30 giugno.

M. Serena Quercioli