Lavorare nella natura La Fondazione Parsec cerca due profili

La Fondazione Parsec pubblica 2 bandi per selezionare un naturalista (o biologo) e un operaio non specializzato. Le selezioni avverranno sulla base di curriculum, test e colloquio. Le figure lavoreranno entrambe nell’ambito delle attività del parco di Scienze Naturali. Si tratta di assunzioni part time (25 ore settimanali) e a tempo determinato (1 anno), ma con possibilità di rinnovo e stabilizzazione. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di venerdì 7 aprile. Ma vediamo i due bandi nello specifico. Per il ruolo di naturalista o biologo i titoli di studio necessari sono: Laurea Magistrale in Scienze NaturaliScienze della Natura o Scienze BiologicheBiologia. Per il ruolo di operaio non specializzato è richiesto il diploma di scuola superiore di secondo grado. L’operaio lavorerà nell’ambito delle attività del parco del Centro di Scienze Naturali per la gestione degli esemplari di fauna selvatica recuperati e delle aree verdi del parco di Galceti, di Pantanelle e di altre aree naturali affidate alla Fondazione Parsec.

Bando e moduli per la partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito della Fondazione Parsec: www.fondazioneparsec.it.