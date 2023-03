L’Avis ai diciottenni "Fate un bel gesto, donate il sangue"

Si è tenuta nella sala giunta di Palazzo comunale, la presentazione dell’iniziativa dell’amministrazione e di Avis Prato per sensibilizzare i 18enni alla donazione del sangue. Erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, il presidente comunale di Avis Andrea Fusi, il presidente provinciale di Avis Marco Tofani e il consigliere comunale Avis Carlo Carlesi, che hanno spiegato che nei prossimi mesi i diciottenni pratesi, insieme agli auguri, riceveranno una comunicazione da parte dell’amministrazione comunale e di Avis in cui si ricorda che si può donare e l’iter da seguire per farlo.

"La maggior età porta con sé tante belle cose, come la possibilità di prendere la patente e di andare a votare – dichiara il sindaco Matteo Biffoni -. Fra le tante opportunità che si aprono, c’è anche quella di poter donare il sangue, che è un gesto di grandissima civiltà, di straordinaria compartecipazione alla vita sociale e soprattutto ce n’è bisogno. È per questo che ci auguriamo che i giovani diventino donatori di sangue, perché è un bel gesto, non costa niente e dà grandi soddisfazioni".

"È importante motivare i 18enni perché i dati non sono buoni – afferma il presidente Avis comunale Andrea Fusi -. Sono 6207 i donatori attivi fino all’anno scorso e l’anno precedente è stato chiuso con uno 0,72% in meno, un dato che pur non essendo preoccupante però non è nemmeno un buon segnale, considerando il totale della popolazione. Nonostante la nostra presenza nelle scuole, continuano ad esserci sempre meno donatori ed è quindi necessario sensibilizzare i giovani".

"Se pensiamo ai trapianti, ci sono tre grossi centri in Toscana che li fanno ormai con una certa quotidianità, ovvero Pisa, Siena e Firenze - aggiunge il consigliere Avis comunale Carlo Carlesi -. Ma nessuno dice mai che per ogni singolo trapianto occorrono decine e decine di sacche di sangue".

"Quando è cominciata l’operazione di Avis, a Prato c’erano solo alcune centinaia di persone che donavano - aggiunge il presidente provinciale Avis Marco Tofani -. Se adesso siamo più di 6000 questo significa che il nostro lavoro a qualcosa è servito, anche se la quantità è un po’ diminuita".

Per cominciare a donare o per avere informazioni, il percorso è molto semplice e rapido. Ecco dove poter chiedere informazioni: [email protected]

0574 23793 (anche WhatsApp)

@avis.prato (Instagram)

avis.prato.it (sito web)