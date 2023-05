Lavia & Fenech Che coppia al cinema Eden

Il cinema di Pupi Avati ha attraversato oltre mezzo secolo della nostra vita. Anzi, potremmo dire che raccontando la sua vita, il maestro bolognese ha raccontato pure le nostre. Speranze, ricordi, amori, passioni, aspirazioni, i ma anche fallimenti, rimpianti, rimorsi e rancori, si sono sempre amalgamati perfettamente finendo per animare una lunga galleria di personaggi affidati spesso ad attori che non ti aspetti. Come succede ne La quattordicesima domenica del tempo ordinario all’Eden ore 1618.1521. Avati è un ottimo narratore di storie, spesso ambientate nel passato. Stavolta si torna nella sua Bologna. Una lunga serie di flashback ci raccontano del complicato rapporto d’amore tra due adolescenti, Marzio e Sandra. Poi si torna al presente, poi si torna al passato… e così via. I due ex innamorati si ritroveranno loro malgrado ad un funerale di un vecchio amico. Sarà l’inizio di un nuovo rapporto più maturo e meno conflittuale. Bravo Gabriele Lavia che dovrebbe fare più cinema, bravissimo Lodo Guenzi leader de Lo stato sociale. Ma l’attenzione stavolta era tutta per Edwige Fenech che ritorna al cinema dopo anni di assenza, portando alla pellicola di Avati un tocco di classe ed eleganza. La sua presenza è una luce che illumina quel grigiore di cui sono avvolti personaggi. Sempre all’Eden Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti che si sta difendendo bene al box office (ore 1618.1521) e Book clubCapitolo secondo (1618.1521). Tornano le tre amiche "attempate" (oggi dette milf) in trasferta in Italia nella speranza di vivere una vacanza da sogno e pensando che gli italiani lo fanno meglio... Tre star per interpretare queste tre amiche "birichine", ancora in splendida forma: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen.

Al TerminaleRitorno a Seoul (oggi 8.3021.15), storia di una ragazza coreana cresciuta in Francia, alla ricerca dei suoi genitori biologici. Domani alle 10.30 per Cinefilante Voglia di crescere. Da lunedì a mercoledì alle 21.15 il documentario LynchOz. Al Pecci ecco Lobo e Cao (oggi 16), Beau ha paura con Joaquin Phoenix (oggi 18), Mediterranea fever (oggi 21.15). In programmazione nei prossimi giorni anche "High mantenancevita e opere di Dani Karavan" e "Baci rubati", amori omosessuali nell’Italia fascista.

Federico Berti