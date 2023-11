L’autobus passa con troppo anticipo. Studenti fuori dalla scuola chiusa

I nuovi orari in vigore da oggi per gli autobus di Autolinee Toscane non convincono genitori e studenti di Carmignano.

"Mio figlio – racconta la signora Lucia di Comeana – ha 11 anni e frequenta la prima media a Carmignano. Come lui ci sono tanti altri studenti al primo anno delle medie e che per la prima volta prendono l’autobus da soli. Il nuovo orario prevede la partenza da Comeana alle 7.20 e arrivo a scuola alle 7.40. La scuola apre alle 8.15 e i ragazzi devono stare fuori più di mezz’ora: sono bambini di 11 anni. Ho chiamato Autolinee Toscane e mi è stato risposto il ragazzo può andare in un bar ad attendere. Non è questo il modo di programmare il servizio per le scuole medie. Da settembre sino al 31 ottobre la partenza da Comeana era alle 7,50 e arrivava a scuola in orario. Se quella delle 7,50 era da modificare si può fare in tanti modi ma non con 30 minuti". Questo servizio è relativo alle corse scolastiche e non ci sono altri mezzi pubblici per raggiungere le scuole.

Per gli studenti più grandi e comunque anche per i lavoratori si pone un altro problema: il collegamento con le stazioni di Signa e Lastra a Signa. Se da una parte c’è un sostanziale incremento delle corse giornaliere c’è però il problema della mattina: "Sembra sia stata soppressa – scrive Sara – la corsa delle 6.20 che collegava Carmignano alla stazione di Signa, utile per la coincidenza con i treni per Firenze in orario di ingresso scolastico e non solo. Adesso il primo autobus arriva alla stazione di Signa alle 7.37". Su Prato e Montemurlo già dal 5 ottobre sono stati effettuati dei "ritocchi" alla linea 207 per gli istituti scolastici anticipando di 5 minuti la corsa delle 7 in partenza dalla stazione centrale e sempre di cinque minuti quella delle 7.45 con nuova partenza alle 7.40 da Oste per la stazione centrale e infine quella delle 6.55 da Montale per il polo di Reggiana anticipata alle 6.50. Cinque minuti di anticipo è quindi ben diverso da 30 minuti.

Il Comune di Carmignano aveva espresso soddisfazione nei giorni scorsi per l’incremento delle corse verso le stazioni di Signa e Lastra con un bus ogni 30 minuti ma allo stesso tempo l’assessore Jacopo Palloni ha manifestato perplessità con Autolinee Toscane per questo largo anticipo delle scuole. Non sono quindi esclusi ulteriori aggiustamenti.

M. Serena Quercioli