L’attualità di Aldo Moro. Incontro sul suo pensiero

"Mai come oggi c’è bisogno di riscoprire figure di grandi statisti, che hanno lasciato un segno e dei valori al nostro Paese, i cui pensieri possono indicare strade e riflessioni anche a noi oggi". Ne è convinta Sandra Mugnaioni, consigliera comunale oltre che membro della direzione nazionale e co-responsabile regionale DemoS che si è fatta promotrice insieme a DemoS Prato si è fatta promotrice di un incontro per conoscere meglio la figura di Aldo Moro, uno dei politici italiani più importanti del Dopoguerra.

Aldo Moro e l’attualità del suo pensiero: è questo il tema sul quale Demos Prato invita a riflettere nell’incontro che si terrà sabato 5 aprile alle 15.30 nella sala del gonfalone della provincia di Prato.

Dopo i saluti istituzionali con la stessa Mugnaioni con la sindaca Ilaria Bugetti e con la vicepresidente regione Toscana Stefania Saccardi, l’argomento del giorno sarà affrontato grazie alla presentazione del libro scritto dal professor Leonardo Brancaccio della Scuola di Economia Civile Istituto Universitario Sophia di Loppiano.

"Aldo Moro. Il politico, il professore, il filosofo del diritto" è il titolo del volume, che è stato edito per i tipi di Ecra e ha la postfazione di Gero Grassi.

"Il tema centrale dell’opera che ora viene portata all’attenzione del lettore è una ricostruzione razionale del pensiero dello statista pugliese in ambito sia politico sia filosofico-giuridico. Duplice l’intento perseguito – scrive Stefano Zamagni nella prefazione – Per un verso, rinverdire la memoria del Moro uomo politico, riattualizzandone il messaggio. Per l’altro verso, riportare in superficie la specificità dell’apporto scientifico di Moro alla teoria del diritto". L’incontro di sabato sarà moderato da Salvatore Bimonte, docente e co-responsabile regionale Demos.