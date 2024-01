L’anteprima. Alessandro Tassi e "Le devianze"

Un nuovo film con un tocco pratese, in anteprima venerdì 12 gennaio alle 21, al cinema teatro La Compagnia via Cavour 50 a Firenze. Si intitola "Le devianze". Regia di Mario Mariani, apporto fondamentale di Alessandro Tassi, attore pratese ed anche co-autore del soggetto del lungometraggio realizzato in collaborazione con il festival del cinema di Montecatini, ambientato anche in città. Tassi ne è uno degli attori protagonisti. Alle sue spalle una lunga serie di partecipazioni a film e produzioni tv. Una passione per la recitazione, scoperta soltanto negli ultimi anni. Ma in breve tempo Tassi ha fatto parte di cast di film come "I delitti del Barlume"di Roan Johnson, "Amici miei – Come tutto ebbe inizio" di Neri Parenti, "Cenci in Cina" di Marco Limberti. E poi ancora "Ho sposato mia madre" di Domenico Costanzo, "All’alba perderò" di Andrea Muzzi, "Quel gran genio del mio amico" di Alessandro Sarti. "Le devianze" è un viaggio tra le vicende di quattro personaggi che attraverso il loro comportamento abituale manifestano un distacco dalla realtà della vita di ogni giorno, per abbracciare quelle devianze che si manifestano mostrando allo spettatore il lato oscuro. I temi trattati riguardano problematiche attuali: il suicidio assistito, il rapporto con i figli, i vizi e le vicissitudini di chi si trova ad affrontare realtà al di sopra delle proprie possibilità economiche. I personaggi del film appartengono a mondi molto diversi come diverse sono le loro estrazioni sociali. La vita di quattro protagonisti, uno di questi è appunto il pratese Tassi, passa sotto la lente di ingrandimento, anzi, davanti alla macchina da presa diretta dal regista Mariani. Insieme a Tassi, nel cast, Luciano Casaredi, Sergio Forconi, il cantante Riccardo Azzurri e una serie di attori pratesi come Paolo Gonfiantini, Giovacchino Pecini, Ivano Bertini, Renzo Chiaramonti, Aldo Toccafondi, Loretta Zanini, Laila Ferrante e Jerry Potenza, di recente tornato al cinema con la C maiuscola grazie a Rocco Papaleo che lo ha voluto per il suo ultimo film da regista, "Scordato". Appuntamento al cinema teatro La Compagnia il 12 gennaio alle 21: ingresso libero su prenotazione per e mail a ledevianzechiocciolatiscali.it.

Federico Berti