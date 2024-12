Lanificio Bisentino celebra 80 anni con eventi sulla moda sostenibile al Museo del Tessuto

Il Lanificio Bisentino compie 80 anni e li festeggia con "Di mano in mano", due giorni di iniziative aperte alla città: venerdì una tavola rotonda sul futuro della moda insieme al Museo del Tessuto, sabato laboratori sul tessile sostenibile sempre al Museo del Tessuto e in serata una visita speciale alla fabbrica in collaborazione con Tipo, Turisimo industriale Prato.

Era il 1944 quando i fratelli Guglielmo e Mario Gramigni fondarono l’azienda, insieme al cognato Ruggero Nincheri: i tempi difficili per la guerra, ma anche la possibilità di fare impresa, di cogliere opportunità. I primi prodotti furono plaid e coperte, poi dagli anni Sessanta tessuti per la moda, seguendo i tempi che cambiavano.

Dal 2010 l’azienda si è spostata a Comeana, in mezzo al verde: una scelta fatta per avere più spazi a disposizione e una mission più sensibile alle necessità dell’ambiente e della sostenibilità. E’ del 2019 un’altra svolta recente: la nascita di Manifattura BiG, il primo progetto di aggregazione orizzontale attuato nel distretto pratese fra ElleBi Italia, divisione del Bisentino, e Gibiwear, azienda storica per la produzione di accessori.

Insieme, hanno un’esperienza di decenni nella realizzazione di sciarpe e accessori tessili, per una filiera di produzione 100% Made in Italy, specializzata nell’utilizzo di fibre naturali sostenibili e materiale rigenerato.

Sostenibilità e capacità di fare rete: saranno questi i temi cardine dell’incontro aperto al pubblico dal titolo "La moda che parla al futuro", venerdì dalle 17 al Museo del Tessuto. L’obiettivo è cercare di tracciare le sfide che il comparto moda si trova davanti insieme ad aziende e professionisti del settore.

Sfide che da una parte toccano i temi dell’ambiente e dei nuovi modelli di consumo, dall’altra sottolineano l’importanza di sviluppare sinergie e dinamiche di sistema. Il talk sarà introdotto da Fabia Romagnoli, presidente del Museo del Tessuto, dalla sindaca Ilaria Bugetti e da Giovanni Gramigni, oggi CEO del Lanificio Bisentino, mentre Guido Gramigni, responsabile prodotti del gruppo, presenterà il programma Beside, il nuovo servizio per supportare i brand della moda nell’applicazione di modelli di business circolari, con soluzioni pratiche per ridurre l’impatto ambientale dell’industria tessile.

Interverranno Orsola De Castro, co-founder di Estethica & Fashion Revolution; Silvia Gambi, giornalista e fondatrice di Solo Moda Sostenibile; Mirko Gradi, material innovation & product circularity manager di Golden Goose e Massimo Pasquali, responsabile aziende di Banco BPM. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi su talk-moda-futuro.eventbrite.com. Al termine dalle 19.30 alle 22.30 in Saletta Campolmi aperitivo con musica per festeggiare gli 80 anni di attività.

Sempre al Museo del Tessuto due appuntamenti a ingresso libero il sabato mattina. Dalle 10.30 alle 12 per i bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni "Christmas, refashion ad arte": i partecipanti impareranno a trasformare una sciarpa in un originale zainetto a tema natalizio. Un workshop dedicato ai più piccoli sulla consapevolezza di una seconda vita dei propri accessori, con prenotazione obbligatoria a: [email protected].

Nello stesso orario ci sarà "Trasforma il tuo guardaroba": basta portare un capo d’abbigliamento e con l’aiuto dei consulenti di Menabòh si potrà capire come trasformarlo in un pezzo unico grazie all’upcycling, le tecniche di riciclo. Per iscriversi: trasforma-guardaroba.eventbrite.com.

Chiuderà la due giorni di "Di mano in mano" l’apertura straordinaria in notturna del Lanificio Bisentino in via Lombarda a Comeana, con visita ai reparti aziendali e all’archivio sciarpe e tessuti, dai prodotti storici alle collezioni più creative. Durante la visita a cura di Tipo sarà possibile scoprire anche le linee di sciarpe e accessori sviluppati negli anni da Manifattura Big per i più importanti brand internazionali della moda. Al termine aperitivo con musica. Biglietti su ticketone.it.