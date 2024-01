L’alluvione ha ridotto il Carnevale. Invece dei carri una festa in piazza

Un carnevale fuori dall’ordinario, quest’anno a Vaiano, dove la tradizione si ripete ma senza la sfilata dei carri a cui i vaianesi erano abituati. Alla base della scelta dell’associazione Carnevale di Vaiano, il doppio problema derivato dall’alluvione di novembre, da una parte logistico dall’altra legato ai tempi.

"Abbiamo avuto 30 centimetri di fango nel capannone dove prepariamo i carri – spiega Franco Mengoni dell’associazione che da anni allestisce uno dei carnevali più famosi della Provincia – ed era tutto allagato, per lo straripamento dei fossi che vengono da Savignano. Quindi siamo stati impegnati a pulire ed è mancato il tempo per costruire i carri. Avevamo lanciato un appello, proprio a quei volontari che avevano aiutato a spalare, per dare una mano nella preparazione del carnevale, ma non si è presentato nessuno". L’appello, andato deserto, faceva perno sullo spirito comunitario emerso nella fase del nubifragio, a quanto pare discioltosi insieme al fango.

"Il problema più grosso – prosegue Mengoni – comunque è legato alla viabilità: con via Fratelli Rosselli chiusa (la strada maggiormente interessata dallo "scoppio del torrente tombato, il Trescellere, ndr), saremmo stati costretti a fare andata e ritorno da via Braga, per di più senza parcheggi: avremmo creato un grosso disagio a tutta la popolazione, quindi abbiamo deciso di non fare la sfilata".

Niente sfilata con i carri ma la festa ci sarà lo stesso: il 4 e l’11 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30 piazza del Comune ospiterà maschere ed intrattenimento per grandi e piccini.

"Ci saranno maghi e giocolieri – conclude Mengoni – , i gonfiabli, spettacoli di scuole di ballo, musica con il dj Walter Bolognesi e anche dal vivo (stiamo concordando proprio in questi giorni la presenza del gruppo la Stanza della Musica) e ovviamente cose da mangiare, con il "chiccaio" e la friggitoria gestita dall’associazione Sofignano, con ficattole dolci e salate. Oltre all’associazione Sofignano saranno con noi i Carabinieri in pensione, per aiutarci col traffico e faranno una comparsata le Pagliette del Buzzi, che verranno a promuovere la Rivista che stanno preparando. Poi per il Martedì Grasso, il 13, torneremo a fare il veglione alla Casa del Popolo. Inoltre, stiamo cercando di smontare il carro di Dragon Ball dello scorso anno per portare la parte di sopra a Parco Prato: servirà a promuovere Vaiano e il nostro Carnevale".

Claudia Iozzelli