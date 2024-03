L’albicocca di Sacchetti per la Fondazione Pitigliani

Dopo il grande successo dell’edizione 2021, torna in occasione della Pasqua 2024 L’albicocca del Sacchetti, realizzata con la pregiata Albicocca Pellecchiella del Vesuvio, per la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori onlus, presieduta da Giovannella Pitigliani. La colomba in edizione limitata è realizzata dalle sapienti mani del maestro pasticcere Paolo Sacchetti della pasticceria Nuovo Mondo. Le due eccellenze pratesi tornano a fare squadra per continuare a sostenere con questa raccolta fondi per il dipartimento oncologico e il centro di ricerca Sandro Pitigliani dell’ospedale. Con una donazione di 40 euro, dunque, si potrà gustare un prodotto locale di altissima qualità e allo stesso tempo sostenere i ricercatori. Per info [email protected]; oppure è attivo l’eCommerce https://eventi.fondazionesandropitigliani.it/prodotto/albicocca-sacchetti-pasqua-2024.