L’afa spinge i consumi Assalto ai condizionatori

Con le temperature di questo luglio a dir poco insopportabili, si prova a correre ai ripari come si può. Innanzitutto, acquistando - per chi non lo avesse ancora installato - un climatizzatore in grado di raffrescare le stanze di casa. E’ una vera e propria corsa quella a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane, come confermato ad esempio dall’azienda Climo Service di via Bligny, che si occupa di vendita, installazione e assistenza, oltre che di caldaie, anche di condizionatori.

"Il lavoro non manca, tanto che abbiamo l’agenda piena di appuntamenti fino a settembre – racconta Maurizio – Da giugno, la musica è questa. L’anno scorso invece, vuoi soprattutto per l’altissimo costo dell’energia, molti resistettero fino ad agosto prima di contattarci. Nonostante le tantissime prenotazioni, proviamo ad accontentare tutti, specie nel caso di emergenze, vedi la presenza nelle abitazioni di bambini o anziani. A livello di costo, la spesa si attesta sui 1.000 euro, ma ovviamente dipende dal condizionatore che si sceglie. Il tempo di attesa per un appuntamento? Più o meno una settimana. In diversi stanno anche cambiando il loro vecchio climatizzatore per ammodernarlo, sia per un discorso di risparmio economico, sia per migliorare l’efficienza".

Un quadro confermato sia da Elettronica Bovolenta di via ia Ginzburg Natalia, sia dal punto vendita Comet. "In quest’ultimo periodo, diciamo da inizio luglio, ci stanno chiedendo soprattutto i condizionatori portatili. Fortunatamente abbiamo ancora una buona disponibilità – raccontano da via Galcianese – Per quella che è la nostra esperienza, tanti che volevano un climatizzatore normale lo hanno già fatto montare nei mesi passati, anche se naturalmente non manca chi ancora desidera quello. Anche perché basta attendere una settimana, massimo due per ottenere un appuntamento dal nostro tecnico di fiducia".

In questo senso, la raccomandazione è quella di affidarsi sempre a professionisti qualificati. "Ad esempio, trattandosi dell’installazione di un impianto termico, deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità – spiega Stefano Chini di Confartigianato Imprese Prato – Inoltre, l’azienda che offre il servizio non può non essere in possesso dei requisiti tecnici necessari in termini di energie rinnovabili e della certificazione F-gas. Per il resto, diverse nostre ditte associate ci segnalano un lavoro davvero intenso in questo periodo. Sembra che la paura per gli elevati costi energetici sia stata accantonata dalle persone, anche perché i prezzi sono al ribasso. Non siamo più nella situazione di un anno fa, quando oltre a questo problema c’era anche quello del blocco dei trasporti, che rallentava l’approvvigionamento da parte delle aziende di alcuni materiali e di conseguenza il giro di affari".

Francesco Bocchini