Ladri sotto il diluvio rubano un’automobile

Il nubifragio di venerdì notte non ha minimamente scoraggiato i ladri fra Poggio a Caiano e Carmignano. Un paio di tentativi di furto sono andati a vuoto perché i proprietari erano in casa mentre è andata peggio ad una famiglia di Seano alla quale, di notte, hanno rubato l’automobile parcheggiata in strada.

I primi due tentativi di furto sono avvenuti intorno alle 20,30 in via Risorgimento quando due ragazzi sono entrati in un appartamento mentre la famiglia era a cena. I rumori li hanno insospettiti e sono stati beccati a rovistare nei cassetti ma sono riusciti a fuggire verso via Garibaldi. La famiglia ha chiamato i carabinieri. Altro tentativo in via Monticello a Poggetto e in questo caso non sono riusciti a forzare la porta d’ingresso.

A Poggio a Caiano è nato, in modo spontaneo, il gruppo per il controllo di vicinato tramite il canale WhatsApp e lo scopo è quello di segnalare i movimenti e i veicoli sospetti e i tentativi di intrusione per creare una sorta di monitoraggio del territorio.

Resta comunque il problema della sorveglianza di un territorio molto vasto.

Terribile risveglio ieri mattina per una famiglia di via Montale a Seano: dal parcheggio era sparita una Fiat 500 bianca.

Nelle ultime settimane sono state rubate alcune Fiat Panda e ora questa Fiat 500. Una Fiat Panda fu rubata a Comeana e pochi giorni dopo ritrovata capovolta in Arno a Camaioni.

Anche dai residenti di Comeana è stata avanzata al Comune di Carmignano la richiesta di costituire il gruppo di controllo del vicinato in raccordo però con le forze dell’ordine e la polizia municipale.

M. Serena Quercioli