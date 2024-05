Ladri al Viaccia Calcio: via pc e documenti

Un’altra società sportiva finisce nel mirino dei ladri. Stavolta è toccato al Viaccia Calcio, che domenica mattina si è ritrovata con gli uffici del Ribelli a soqquadro. I malviventi hanno approfittato del cantiere in corso per il rifacimento del manto in sintetico sul campo centrale, per entrare nell’impianto sportivo e dirigersi verso la zona uffici. Il colpo è andato in scena sabato notte. Qui hanno forzato le finestre delle stanze della presidenza, della segreteria e della direzione generale. Il bottino? Due personal computer, altrettanti hard disk, una calcolatrice e alcuni faldoni con documenti societari risalenti alle annate precedenti della società rossoblù. Non è stato invece toccato il bar pizzeria, dotato di impianto d’allarme, che evidentemente ha funzionato da deterrente verso i malviventi, che hanno così preferito limitarsi a ‘visitare’ gli uffici. "Il danno è soprattutto materiale – spiega il presidente del Viaccia Calcio, Gianni Esposito (foto) -, perché abbiamo dovuto chiamare il fabbro per sistemare tutte le finestre rotte e per rimettere in sicurezza la zona degli uffici. E’ quasi sembrato un furto su commissione, visto che non hanno cercato denaro o oggetti, bensì si sono limitati a dotazioni tecnologiche. Il colpo dà ancora più fastidio perché arriva in un momento delicato per la nostra società, con i lavori in corso che ci impediscono di utilizzare il centrale del Ribelli e ci costringono a dividerci con l’impianto di Sant’Ippolito. Una bega di cui avremmo fatto volentieri a meno".