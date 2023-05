L’Acqua, lavori al ponte "Saremo tagliati fuori"

E’ avviato il conto alla rovescia per il rifacimento del ponte a L’Acqua, frazione divisa proprio dal ponte fra il Comune di Sambuca e quello di Cantagallo, sulla Sp3, la strada provinciale detta della Riola o dell’Acquerino. Le voci sull’avvio estivo dei lavori - che interromperanno del tutto la principale via di collegamento con la piana per le frazioni della valle della Limentra Orientale – hanno iniziato a correre fra i cittadini, con una data, il primo luglio, che sembra data per certa ma che non viene confermata dalla Provincia di Prato, che si occuperà del ponte. Nessuna notizia, dalla Provincia, neanche sui tempi stimati del cantiere. "Dal 2022 – spiega il presidente della Provincia, Simone Calamai – è in atto un percorso che prevede un intervento di consolidamento della messa in sicurezza del ponte. Sono state fatte conferenze dei servizi e nell’ambito di esse è stato trovato, con condivisione di tutti gli Enti coinvolti a partire dai Comuni, le alternative di viabilità, già utilizzate anche nel 2021. Sarà inevitabilmente un’interruzione dai tempi abbastanza lunghi, tuttavia noi siamo sempre in stretto contatto con i Comuni per valutare se possono esserci ulteriori accorgimenti e miglioramenti da mettere in campo. Per quanto riguarda i tempi, l’inizio dei lavori è previsto durante l’estate". Una scelta che non va giù a molti abitanti delle frazioni pratesi e pistoiesi della vallata, che proprio durante i mesi estivi vedono moltiplicare in modo esponenziale le presenze, per via delle seconde case e per l’attrattiva turistica legata alla natura, alla frescura e al fiume. La richiesta che arriva dai borghi è che i lavori (preannunciati dalla Provincia di Prato la scorsa estate e poi per questa primavera) inizino a settembre.