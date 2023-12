L’accensione del grande albero. Con gli addobbi fatti dai bambini

Domani 2 dicembre alle 18, ad un mese esatto dall’alluvione, il Comune di Montemurlo cerca di ripartire con un gesto di speranza, l’accensione dell’albero di Natale, posizionato davanti al municipio. Il sindaco ha chiesto ai bambini e ai ragazzi delle scuole di partecipare all’accensione e di fare una decorazione da appendere ai rami. "L’ultimo periodo è stato difficile per tante famiglie - dice Calamai-. Sappiamo che anche i più piccoli hanno sofferto per questa situazione, ma adesso è importante uscirne tutti insieme attraverso un momento di gioia e condivisione, abbiamo bisogno della speranza del Natale per guardare al futuro con più fiducia ed è importante fare questo gesto insieme ai ragazzi".

Il Comune di Montemurlo invita tutti i bambini a portare una decorazione che sarà attaccata ai rami del grande albero grazie agli operai di Consiag Servizi Comuni, che sabato si trasformeranno in aiutanti di Babbo Natale e sistemeranno le palline per rendere più bello il grande abete. La piazza davanti al Comune si animerà a partire dalle 15 con l’apertura del mercatino di Natale a cura della Proloco. L’atmosfera sarà riscaldata anche dalle voci del coro gospel Black & White Ensemble che accompagnerà l’accensione dell’albero. Nello stesso momento saranno accese anche le luminarie del del palazzo comunale, del parco e dell’installazione di una grande stella.

Adesso lentamente le attività tornano alla normalità. La biblioteca Bartolomeo Della Fonte domenica sarà aperta in via straordinaria dalle 14,30 alle 18,30 e nel pomeriggio alle 16,30 nello spazio ’Il Libro parlante’ il ciclo di animazione alla lettura ’Storie per tutti i gusti’ per bambini dai 3 agli 8 anni a cura di Manuel Baglieri. Domenica 3 dicembre il laboratorio avrà per tema ’24 bambini a Natale’. Annullato per l’allerta meteo lo spettacolo di questa sera alla sala Banti.