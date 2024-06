La voce antica dei sassofoni su Rtc. E il pianoforte di Pollini incanta

Sassofoni per una musica di secoli fa, ovvero pagine del 1500 di Carlo Gesualdo di Venosa che compone madrigali a cinque voci qui trascritte per quattro sassofoni, strumento aerofono nato a metà Ottocento. E’ una delle sorprese che può capitare ascoltando RTC oggi alle 16,44. I nostri consigli volano verso Wagner e Bruckner diretti da Mehta con i Wiener Philharmoniker: Lohengrin, Preludio I atto- I maestri cantori di Norimberga, Ouverture. Lunedì alle 14,20 il pianoforte di Pollini interpreta le Sonate di Beethoven: "Al chiaro di Luna", "Pastorale". Per chi ama Bach, il clavicembalo ben temperato di Kenneth Gilbert alle 19,41 cui segue alle 20,30 di Hector Berlioz la "Sinfonia fantastica", diretta da René Leibowitz, registrazione del 1958.

Martedì alle 18,40 di Nikolaj Rimskij-Korsakov, Shéhérazade, direttore Seiji Ozawa. Il mare in musica alle 20,30: "Poème de l’amour et de la mer" per voce e orchestra di Chausson; "The Sea" di Bridge e la grande suggestione dei "Quattro interludi marini" da "Peter Grimes" di Britten. Mercoledì alle 12,40: Il Poema dell’estasi e Il Poema del fuoco Skrjabin e la Sinfonia n. 5 di Šostakovič (rare registrazioni del 1952), direttore Dimitri Mitropoulos.

Claudio Abbado (alle 18,40) dirige musica contemporanea di Luigi Nono: "Il canto sospeso, per soprano, contralto, tenore, coro misto e orchestra", testi dalle lettere di condannati a morte della Resistenza ( 1956). Giovedì alle 13,23 una antologia lirica da Gluck alla "Giovane Scuola" di Leoncavallo e Cilea ( registrazione 1940). Venerdì alle 16,51 un reperto sonoro del 1955: la chitarra di Julian Bream per la musica di Fernando Sor e Heitor Villa Lobos, cui segue un’altra rarità del 1954: Scherchen che dirige la Sinfonia 4 e la n. 8 di Beethoven. Alle 19,37 : Stravinskij e "L’uccello di fuoco", direttore Seiji Ozawa.

Da non perdere: Karajan che dirige Preludi, e intermezzi lirici di Offenbach, Ponchielli, Puccini, Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Musorgskij ( alle 20,57). Sabato all’opera alle 20.30: Gluck- "Orfeo ed Euridice".

Goffredo Gori