La Valbisenzio Academy vola sempre più in alto. Ma La Briglia e San Giusto non sbagliano il colpo

La prima della classe continua la propria marcia trionfale. Nemmeno le inseguitrici stanno sfigurando, ma il vantaggio sin qui accumulato diventa sempre più rassicurante con l’avvicinarsi della fine della "regular season". E’ il punto sulla ventiquattresima giornata del campionato di Terza categoria, chiusasi ieri a coronamento di due giorni di match particolarmente generosi in termini di gol realizzati. Nel segno della Valbisenzio Academy, sempre più salda al comando della classifica del torneo: gli uomini di Imbriano hanno vinto anche contro La Libertà Viaccia, facendo registrare un 2-0 grazie agli acuti decisivi di Mazzola e Rossellò.

La Briglia Vaiano, come da pronostico, non ha tuttavia steccato: una doppietta di Lusha e un acuto di Naglieri hanno certificato il 3-0 sul Montepiano fanalino di coda del raggruppamento, mantenendo la banda Beccaglia in seconda posizione pronta ad approfittare (in teoria) di eventuali passi falsi della prima della classe per ridurre l’attuale svantaggio di sei punti. Ottimo anche il rendimento del San Giusto, terzo a quota 48: merito di un 4-3 pirotecnico con cui i giocatori di Trezza hanno avuto ragione del BGV Soccer.

Pollice alzato anche per la Polisportiva Naldi: Bossahon e Checchi hanno griffato il 2-0 finale nel derby contro il Bacchereto. C’è poi Las Vegas, sesto, che ha motivo di guardare al domani con fiducia: il 3-1 esterno sul Colonnata lascia margini sui quali continuare a costruire con ottimismo. Rialza la testa il Paperino San Giorgio, adesso settimo: merito del 4-2 imposto a domicilio al Grignano, al termine di un incontro combattuto. E fa festa anche l’Eureka trascinata da un Cortini in stato di grazia, dopo il 2-1 inferto al Tobbiana. Anche se la copertina è forse per il Carmignano: il 7-0 casalingo con cui i carmignanesi hanno annichilito la seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze non verrà come di consueto conteggiata ai fini della classifica, ma rappresenta indubbiamente un’iniezione di autostima da sfruttare al massimo in vista delle prossime uscite.

L’obiettivo generale di tutte le contendenti diventa adesso quello di focalizzarsi sul prossimo turno e dare il 110%, per poi affrontare la pausa pasquale senza rimpianti.