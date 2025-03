La Tushe Prato torna in campo, attenzione all’ostacolo Conversano

Dopo un mese di assenza, la Tushe Prato torna ad esibirsi di fronte al pubblico di casa. E lo fa in una partita molto importante per la sua classifica, perché al Pala Keynes arrivano le pugliesi del Conversano, che in graduatoria seguono la squadra allenata da Valentina Megli, prima in compagnia di Publiesse Chiaravalle, a soli due punti di distacco. Per evitare dunque di essere raggiunte e lasciare il primo posto alle sole marchigiane, che oggi avranno a che vedere con uno scontro analogo a quello della Tushe (saranno infatti ospiti del Trapani che ha gli stessi punti del Conversano), le pratesi hanno l’obbligo di sfruttare al meglio la gara casalinga e vincere, riscattando fra l’altro il kappaò patito all’andata in Puglia (25-19) e guadagnando punti preziosi in ottica qualificazione ai playoff promozione. Ma attenzione alla squadra allenata da Esteban Alonso nel turno precedente ha avuto la meglio sul Trapani per 23-20.

La Tushe invece ha vinto nettamente sul campo del fanalino di coda Halikada Gattopardo (15-35). Al Pala Keynes il match inizierà alle ore 15. Le altre partite della quarta di ritorno: Trapani-Publiesse Chiaravalle e Edilspi Mattroina-Halikada Gattopardo.

La classifica del girone C della serie A2 femminile: Tushe Prato e Publiesse Chiaravalle 14 punti; Trapani e Conversano 12; Euromed Mugello 6, Edilspi Mattroina 2; Halikada Gattopardo 0.

Massimiliano Martini