La Tessera Verde fa il bis alla Baracca

Dopo il successo del debutto torna domani alle 21.15 alla Baracca "La Tessera Verde. Storie dal tempo in cui gli uomini erano costretti ad andare in giro con la tessera verde", un radiodramma di Maila Ermini (foto): due atti unici scritti durante il periodo della pandemia e mai messi in scena, che sono presentati insieme intervallati da musiche e canzoni. I radiodrammi della Baracca si immaginano trasmessi proprio dal teatro, una specie di radio impossibile dove si ascoltano programmi che difficilmente si potrebbero ascoltare nelle radio di oggi, ma non perché proibite, ma perché impopolari, visto che trattano temi a volte difficili, ma con leggerezza e ironia, libertà. Prenotazioni: 348 7046645 o [email protected]. Sempre alla Baracca sabato 21 alle 20,45 andrà in scena "I celestini: vent’anni di repliche e scoperte": si racconterà ancora una volta la storia dell’orfanotrofio di Prato e, contestualmente, gli spettatori potranno rivedere-riascoltare la Mostra parlante Ti mando ai celestini. Con qualche novità. Torna anche quest’anno la commedia di San Silvestro: dalle 21.30 del 31 dicembre in scena "La cervelliera. Commedia da matti". La storia di quattro ospiti di un hotel per pensionati benestanti, alla ricerca della propria identità. Prenotazioni possibilmente entro il 23 dicembre.