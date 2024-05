La street art che piace. Ecco i 5 nuovi murales

Il Comune porta il colore e l’arte sul territorio. Sono state inaugurate le cinque opere del progetto ’Fiori sulla pietra: percorsi di street art tra natura, memoria e territorio’. L’inaugurazione- itinerante è partita dai giardini pubblici di via Adda ad Oste alla presenza degli artisti, della curatrice scientifica Rachel Morellet e degli amministratori. Sara Panicci e Enrico Maria Gorelli hanno colorato le due pareti nel giardino di via Adda, ispirandosi ai fiori e alle piante del Monteferrato. Un lavoro che ha incontrato l’interesse degli abitanti di Montemurlo, in particolare dei cittadini di via Adda che hanno adottato gli artisti che hanno decorato le pareti del nuovo giardino, nato al posto di un capannone industriale fatiscente. Durante i giorni di realizzazione delle opere i cittadini della zona hanno stretto rapporti di amicizia e cordialità con i giovani artisti, tanto che molte volte hanno portato loro da mangiare. I cinque murale rappresentano un primo tassello di un progetto più vasto che, attraverso la street art vuole valorizzare e colorare gli spazi pubblici. Miguel Angel Caio e Francesco Principato si sono occupati della decorazione del Centro Giovani. La loro opera raffigura quattro ragazzi, realmente esistenti ed amici degli artisti, che idealmente rappresentano tutti i giovani e la loro capacità di resilienza di fronte alle difficoltà. Renzo Mezzetti e Marika Bifano con il loro murale sulla parete della sede distaccata del liceo Brunelleschi affrontano il tema della memoria della deportazione e della Shoah. Andrea Montagnani si è occupato dello spazio del campo di basket su lato di Carducci, dove ha rappresentato le piante tipiche della collina montemurlese. Squarci di paesaggio che si fondono con la natura del nuovo parco urbano.