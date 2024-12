La storia infinita. Tunnel del Soccorso. Pubblicato il bando della gara d’appalto

Un altro passo avanti, importante. E atteso. Anas ha infatti ha pubblicato il bando di gara per il Tunnel del Soccorso: si tratta, lo ricordiamo di una gara d’appalto d’integrata, che prevede sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori. Il bando ha un valore di 51.143.453 euro e la scadenza è fissata all’11 febbraio 2025. Era il passo che mancava per vedere...la luce in fondo al tunnel di questa storia ormai infinita.

La copertura totale dei fondi c’era infatti da questa primavera. L’approvazione della progettazione definitiva – che prevede naturalmente il rispetto delle specifiche prescrizioni ministerali su falda, terre di scavo e impatto acustico – è arrivata il 29 ottobre. E con il bando di Anas si è fatto un altro passo avanti verso la realizzazione del Tunnel del Soccorso. L’intervento salvo imprevisti andrà avanti circa tre anni. Alla fine si arriverà a una declassata a quattro corsie anche al Soccorso e alla nascita di un parco che ‘salderà’ i due lati del quartiere.

Un parto lunghissimo, quello per vedere realizzato l’interramento della declassata al Soccorso. Era il 2015 quando Comune, Regione e governo avevano annunciato il finanziamento dell’opera per 31 milioni di euro. I costi nel frattempo sono schizzati. Dai 43 milioni preventivati nel giugno 2021 si è arrivati ai 67 odierni. Data importante, nella storia infinita legata al progetto, è quella del 23 marzo di quest’anno: il ministro Salvini, il sottosegretario con delega al Cipess Morelli e l’amministratore di Anas, Isi, avevano firmato il nuovo contratto di programma fra ministero e Anas relativo al periodo 2021-2025. Un’iniezione di risorse da 6 miliardi di euro che andava ad adeguare il conto economico precedente di 38 miliardi di euro e che in Toscana annunciava lo sblocco della tangenziale di Lucca, dei lavori sulla E78, e appunto dell’asse stradale di collegamento fra i caselli di Prato Est e Prato Ovest. E così fu ufficializzato anche al Comune di Prato l’arrivo di 29 milioni di euro, la fetta necessaria per coprire totalmente il costo del progetto. Una fetta importante, quella messa dal governo Meloni, per rendere reale l’orizzonte del Tunnel del Soccorso.

L’opera di collegamento fra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest, lo ricordiamo, servirà a cancellare l’attuale ’strozzatura’ sulla declassata attraverso la realizzazione di un tunnel interrato di circa 700 metri che renderà più snella la circolazione grazie al raddoppio della carreggiata anche in quel tratto del viale Leonardo Da Vinci.

Il bando per la gara d’appalto integrato è relativa alla progettazione esecutiva (previsto un tempo di 90 giorni) e all’esecuzione dei lavori. Il cronoprogramma relativo al progetto del tunnel del Soccorso, sul sito di Anas, prevede che i lavori vengano affidati entro il 15 aprile 2025. La durata complessiva dei lavori è stimata in 1.100 giorni naturali e consecutivi: insomma, tre anni. Il progetto definitivo approvato a fine ottobre prevede ovviamente il rispetto delle prescrizioni contenute nella Via. La commissione tecnica si era soffermata soprattutto sull’aspetto relativo alla falda. Come si legge nelle prescrizioni il progetto deve essere sviluppato adottando tutti gli strumenti necessari a ridurre "l’effetto barriera" del sottopasso sullo scorrere della falda.

