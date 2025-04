La solidarietà con Riciclao. Oggi e domani

Pasqua è anche solidarietà. C’è da ricordare l’appuntamento con Riciclao, il mercato dell’usato organizzato dall’Operazione Mato Grosso che sarà aperto anche oggi dalle 15 alle 20 e domani dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 negli spazi dell’ex mercato coperto di via Umberto Giordano. Una manifestazione ormai tradizionale, sostenuta anche dai Comuni di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, che unisce concretamente la difesa dell’ambiente, la solidarietà e la partecipazione dei giovani in un’attività manuale e formativa.

Nei giorni scorsi tanti ragazzi hanno raccolto casa per casa tutti quegli oggetti che prendono la polvere negli armadi, nei garage e nelle soffitte: abbigliamento di ogni genere, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti un buono stato, libri, fumetti, dischi, antichità e piccoli arredi in buono stato. Riciclao è un’occasione per rimettere in circolo tonnellate di materiale che finirebbero destinate ai rifiuti, con l’obiettivo di sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina.

Tutto il materiale raccolto è in vendita in via Giordano, vicino all’ex Pam di via Pistoiese: i numerosi stand permetteranno a tutti gli appassionati dell’usato di trovare qualsiasi cosa, dal disco vinile alle lampade vintage, dal mobile antico fino alle biciclette di ogni genere e gusto, libri rari, giocattoli da collezionismo, vestiti, scarpe, bigiotteria. L’intero ricavato dell’iniziativa, come ogni anno, servirà per aiutare i più poveri nelle missioni in Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia dove operano come volontari anche alcuni pratesi. Tanti sono quindi i motivi per fare una piacevole visita a Riciclao.