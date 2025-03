La sfida solidale si terrà l’11 agosto

Una manifestazione che, dal 2018 sino allo scorso anno, ha consentito di raccogliere e donare all’Associazione Tumori Toscana oltre mezzo milione di euro. E che tornerà anche la prossima estate, con le iscrizioni che si apriranno il mese prossimo. Tutto per l’ottava volta edizione della "Da Porto a Porto – ATTorno all’Argentario", che si terrà il prossimo 11 agosto. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori, anticipando le prime date relative alla kermesse ideata dal pratese Lorenzo Massai, nuotatore della Polisportiva Amatori Prato.

L’ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km (con il supporto degli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno circa 144mila euro, facendone l’"edizione dei record". Una rassegna che si è svolta regolarmente negli anni della pandemia, quando quasi tutte le manifestazioni sportive venivano annullate per causa di forza maggiore, garantendo così risorse per i pazienti oncologici di Prato, Pistoia e Firenze e per le loro famiglie.

Sarà possibile iscriversi a partire dal prossimo 5 aprile, secondo l’iter previsto sul sito www.daportoaporto.it. E anche in questo 2025, come al solito, l’obiettivo accanto all’agonismo resta quello di supportare i malati di cancro con il ricavato della Da Porto a Porto.

Il percorso della Da Porto a Porto si svolge lungo i 22 chilometri che servono per raggiungere il porto di Santo Stefano, partendo da Porto Ercole e costeggiando tutto l’Argentario.

"Non puoi partecipare alla nuotata perché troppo impegnativa? Vorresti comunque sostenere la nostra causa? Puoi donare dal nostro sito, con una donazione minima puoi ottenere il merchandising logato Pap (Da Porto a Porto) e aiuterai ugualmente Att a curare i malati di tumore gratuitamente a domicilio. Non ti basta? Giusto perchè limitare il tutto solo ad un’esperienza online: vieni anche tu all’Argentario" si legge nel sito. La nuova sfida è lanciata.

G.F.