La scuola Erich Fromm presenta i suoi corsi

La scuola di psicoterapia Erich Fromm di Prato organizza una serata, domani dalle 18.30 in poi, per presentare il corso di specializzazione per diventare psicoterapeuta. L’appuntamento è ai Frari delle Logge con i docenti Irene Battaglini, Giuseppe Rombolà Corsini, Francesco Pollastri, Ezio Benelli oltre agli allievi della scuola.