La scuola è nuova e a prova di sisma

Un nuova scuola più bella e efficiente. Terminata la riqualificazione sismica ed energetica della scuola dell’infanzia ’Loris Malaguzzi’ a Novello, in centro a Montemurlo. Un intervento del valore di 65.000 euro, inserito all’interno del progetto di rigenerazione urbana del nuovo centro cittadino di Montemurlo. L’inaugurazione è stata un momento di festa al quale hanno preso parte i bambini della scuola dell’infanzia, le insegnanti e i genitori. La scuola è stata completamente rinnovata e tinteggiata di un rosso vivace, che mette allegria. "I soldi pubblici spesi meglio sono quelli investiti nelle scuole, perché è qui che si costruisce il nostro futuro - ha sottolineato il sindaco Simone Calamai –. Sono felice di inaugurare una scuola completamente rinnovata e messa in sicurezza".

L’edificio è stato messo in sicurezza antisismica attraverso un lavoro che ha visto riportare la struttura allo scheletro ed effettuare, poi, tutti i rinforzi dei pilastri e delle strutture portanti. Attenzione anche al comfort termico ed acustico e al risparmio energetico. Sono stati, infatti, sostituiti tutti gli infissi, sono stati rifatti gli impianti elettrici e di riscaldamento, mentre l’edificio è stato isolato attraverso l’installazione sulle pareti esterne di un cappotto termico, che manterrà una temperatura più gradevole sia d’estate che d’inverno. . "È importante ciò che si impara a scuola ma anche come si sta a scuola - sottolinea l’assessore Antonella Baiano - Qui i bambini hanno un ambiente bello e confortevole". Tra le altre migliorie: l’ingresso principale è stato spostato sul lato posteriore verso il parco (non più su via Rosselli). I genitori, adesso possono lasciare l’auto nei nuovi parcheggi su via Carducci e raggiungere l’asilo passando dal giardino.