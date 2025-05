La scuola Bartolini premiata in Regione

Vaiano protagonista del concorso Macroscuola 2024-2025, l’iniziativa nazionale di Ance Toscana Giovani (Associazione nazionale costruttori edili) rivolta alle scuole secondarie di primo grado. La classe 2B dell’istituto comprensivo Lorenzo Bartolini si è aggiudicata il terzo premio con un progetto innovativo: la rigenerazione di un’ex fabbrica tessile nel cuore del paese, in via Canovai, trasformata idealmente in un centro polifunzionale per eventi. La premiazione si è svolta a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, con l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini. L’iniziativa ha visto la partecipazione di nove classi toscane, chiamate a progettare il recupero di aree dismesse.

Il progetto elaborato dagli studenti vaianesi è partito da un’attenta analisi del territorio e della sua storia produttiva.

L’edificio scelto per l’intervento è un’ex fabbrica in disuso, situata in una posizione centrale e strategica. Gli studenti hanno immaginato una struttura multifunzionale, dotata di spazi per mostre, un bar, una sala polivalente e un teatro. Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità ambientale, con l’inserimento di pannelli fotovoltaici, isolanti naturali e alberature che favoriscano il risparmio energetico. Tutta l’amministrazione comunale di Vaiano si congratula con la scuola per il risconoscimento.

"Desidero esprimere il mio più sincero plauso alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria Bartolini per il brillante progetto realizzato – dichiara l’assessora all’istruzione Chiara Martini –. Il loro impegno, la creatività e la passione rappresentano un esempio virtuoso. Un ringraziamento speciale va anche ai docenti e alla dirigenza scolastica, che hanno saputo accompagnare e valorizzare il percorso degli studenti".