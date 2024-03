La salvezza è (quasi) realtà. Il Prato ora può divertirsi

Prato a metà classifica, a 9 punti dai play off e a 8 lunghezze dai play out nel girone D di serie D. Missione salvezza compiuta, o poco ci manca, insomma, per la squadra allenata da Maurizio Ridolfi, che fra i suoi meriti adesso può includere anche la vittoria in un derby in casa della Pistoiese. Risultato a suo modo storico, che mancava da 20 anni in casa biancazzurra (almeno guardando alle sfide di campionato) e che segna anche il primo successo contro gli arancioni durante la presidenza di Stefano Commini. A decidere il match è stato Sowe, appena rientrato dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per circa un mese. "Sono molto contento di esser stato utile alla squadra e di aver segnato subito al rientro. Un gol importante in una partita particolare come il derby con la Pistoiese – commenta proprio Sowe -. La squadra adesso sta facendo bene. Abbiamo ancora le ultime partite per provare a migliorare ulteriormente la nostra posizione. La cosa importante è continuare a fare risultato. Sono arrivato da poco, ma mi sono trovato subito bene a Prato. In due mesi i tifosi ci hanno sempre sostenuto, ci vuole tempo per conoscersi, ma alla fine ora si è creato un bel gruppo e sul campo questa compattezza si vede". Con la vittoria di domenica scorsa il Prato ha raggiunto in classifica l’Aglianese, battuta dal San Giuliano City (prossimo avversario dei biancazzurri, dopodomani al Lungobisenzio) e superato l’Imolese, sconfitta dal Sant’Angelo e ferma a quota 39 punti.

Dietro i biancazzurri, appunto, anche San Giuliano City (38 punti) e Sant’Angelo (37 punti). La zona play out inizia a quota 32, da Pistoiese e Sammaurese, col Progresso in rapida risalita che insegue e che grazie alla vittoria in casa della Victor San Marino è salito a 29 punti. Una fra Borgo San Donnino, Certaldo e Mezzolara tenterà di riuscire nella disperata impresa di raggiungere almeno i play out, provando a stare sotto la forbice di punti di distanza dalla sestultima in classifica. Le altre due, però, retrocederanno sicuramente. All’ultima posizione playoff per il momento il Lentigione, con 49 punti dopo il pari contro il Certaldo, ma il Corticella non è lontano coi suoi 48 punti grazie al successo ottenuto sul Forlì.

L. M.