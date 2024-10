La salute dei bimbi parte da tavola. Grazie a "Il paese di Verduropoli"

Sedersi a tavola, in famiglia, condividere il cibo e mangiare sano. Gesti di reciproca affettività che diventano uno spazio educativo per imparare le buone abitudini alimentari. Si può fare, senza rigidità, magari, anche divertendosi. Ce lo racconta e insegna la dietista Stefania Mancini nel suo libro "Un Paese chiamato Verduropoli", con illustrazioni dell’artista e specialista in cartoon Verdiana Pagnano, che sarà presentato stasera alle 21 nella sala del Gonfalone della Provincia. Con l’autrice, Teresa Zucchi, medico psichiatra e psicoterapeuta e Antonella Meoni, rettrice della Libera università di promozione culturale. Con "Il Paese di Verduropoli" si entra nel modo della fantasia tanto caro ai bambini. "Ciuffino, il piccolo protagonista, stanco dei continui richiami all’obbligatorietà del mangiare sano – dice Mancini - un giorno fugge dal Verduropoli, dai suoi abitanti Frescolini e dal suo re Pinzimonio ed entra nel paese "Divanocity" dove gli abitanti, i Bibitàs, trascorrono le giornate tra merendine, bibite e un bel divano, sottomessi alla regina Patatina. E’ una fuga dalle regole rigide. Il bambino sperimenta "Divanocity" per poi accorgersi che si sta meglio a Verduropoli." Ciuffino andrà incontro a tante avventure e in queste avventure si svilupperà un’alleanza tra bambini e adulti: "Il libro diverte – osserva Mancini – ma si pone proprio come una vera e propria riflessione sulle scelte alimentari della famiglia. Mangiare bene non può prevedere divieti e limiti, ma piuttosto diventare una scelta sulla quale costruire il proprio stile di vita". Anche attraverso esempi condivisi, per prendersi cura di sé e degli altri. Nella seconda parte de "Il Paese di Verduropoli", l’autrice si rivolge proprio alle famiglie con un invito a costruire il mangiare bene e lo stare insieme. Consigli e strategie pratiche per avvicinare i bambini a un sereno rapporto con il cibo prima, durante e dopo il pasto.

"Il Paese di Verduropoli" entrerà negli istituti scolastici come progetto educativo, nelle librerie per far divertire i bambini e stimolare i più grandi. Un libro da leggere insieme e stare meglio a tavola. Gusti e sapori da mescolare, esperienze e differenze da condividere con un piatto che sa di buona salute.

Marilena Chiti