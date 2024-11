La salute a tavola con Datini e Lilt

Premiazione del progetto "A tavola con i cibi per la salute" secondi piatti, dolci e dolciumi, frutto della collaborazione tra l’istituto alberghiero agrario Datini e la sezione pratese della Lega italiana per la lotta ai tumori. Gli studenti, con la supervisione dei docenti, hanno realizzato 24 ricette.

Il progetto è stato seguito da Stefania Capecchi per la Lilt e da Priscilla Cocchi per il Datini con il coordinamento della dirigente Francesca Zannoni. Capecchi ha consegnato i premi ai vincitori – Gianmarco Marzullo (secondo piatto), Teodora Sorina Strimbeanu (dolci) – e ha presentato il nuovo progetto "La dieta Mediterranea: il menù epigenetico" che sarà occasione del concorso rivolto alla scuola per l’anno 2025. Dopo la premiazione Emanuele Milanini con la collaborazione di Cesare Manni, ha presentato, il "Ristorante virtuale della dieta mediterranea", per diffondere il messaggio della "salute a tavola" come modello di prevenzione primaria.

Un modo per illustrare gli effetti salutari della dieta mediterranea, attraverso i tipici alimenti della dieta mediterranea. Dal 2022 è iniziata una fattiva collaborazione della Lilt con il Datini, ma sono molti gli istituti scolastici del territorio che sono stati coinvolti nei progetti Lilt anche attraverso l’educazione fra pari, per comprendere l’importanza dell’alimentazione, in maniera condivisa e consapevole.