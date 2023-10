La rassegna. Suoni e colori al Politeama

Metti un gioco di immagini e musica dal vivo, aggiungi un’atmosfera magica e il risultato sarà un’esperienza coinvolgente capace di conquistare il pubblico di tutte le età. In "Scherzo a tre mani", in scena al Politeama sabato 7 e domenica 8 ottobre (alle 17), si sfideranno un pittore e una musicista, creando momenti di musica, colore e poesia: al centro, non una storia ma un susseguirsi di quadri che, accompagnati dalla musica di Béla Bartòk, creano un gioco d’invenzioni, che spiazzano e sorprendono il pubblico. È uno spettacolo di arte visiva e sonora quello scelto per il secondo appuntamento della rassegna "Prima a teatro", con cui si rinnova la formula dei piccoli spettatori seduti sul palcoscenico: la molteplicità dei linguaggi e dei registri espressivi è uno degli assi portanti del cartellone principale e della sezione ’educational’ del Politeama. In "Scherzo a tre mani" sarà come guardare un film, ma in presenza di un pittore e di una pianista che renderanno tutto più reale e coinvolgente: in questa performance la musica dal vivo di un pianoforte si coniuga con la manipolazione di ombre e di oggetti, proiettate su uno schermo. Tutto prende vita dalle mani di un pittore interpretato da Dario Moretti, che è anche l’autore e dello spettacolo, e della musicista Saya Namikawa che, sulle note di "Pour les enfants" di Béla Bartók eseguite al pianoforte dal vivo, animeranno sette quadri, sette storie tutte da inventare.

Sette storie, tanta musica, poche parole e una molteplicità di immagini create con ombre, colori, ritagli, oggetti e figure che appaiono e scompaiono, in un susseguirsi di scenari che Moretti affida all’immaginazione dei piccoli spettatori, dal bosco al circo passando per una città e un faro nel mare. Prodotto dal Teatro all’improvviso, lo spettacolo è stato rappresentato con successo anche all’estero (Francia, Svizzera, Giappone, Romania, Turchia e Tunisia).