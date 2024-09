La Provincia al voto. Ecco le due liste per il consiglio. Tutti i candidati

La Provincia di Prato, insieme ad altre 41 province italiane, si appresta a rinnovare il proprio consiglio provinciale. Oggi tutti i consiglieri comunali dei sette comuni del territorio pratese saranno chiamati a esprimere il proprio voto per la composizione del nuovo consiglio. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 al seggiounico situato nella sede dell’ente (via Ricasoli 25). La carica del presidente della Provincia, lo ricordiamo, ha una durata di quattro anni, mentre il consiglio provinciale viene rieletto ogni due anni. Le recenti elezioni amministrative, tenutesi l’8 e 9 giugno scorso, hanno interessato cinque dei sette comuni del territorio provinciale, la riconferma di Simone Calamai a sindaco di Montemurlo ha portato alla sua convalida come presidente della Provincia di Prato per un ulteriore biennio. Sono state quindi indette le elezioni per i consiglieri provinciali. "Con l’approssimarsi del rinnovo del consiglio provinciale, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno collaborato con me in questi anni – ha dichiarato Calamai – È stato un lavoro intenso e proficuo, che ha visto il coinvolgimento attivo di tutte le parti. Auspico che il prossimo consiglio possa continuare su questa strada, mantenendo un clima di collaborazione e rispetto reciproco, così da affrontare insieme le sfide future e servire al meglio i cittadini della nostra provincia – ha concluso Calamai - Guardiamo al futuro con ottimismo e determinazione, pronti a proseguire il nostro impegno per il bene della comunità".

Le liste. Centrosinistra per la provincia di Prato: Biagi Rita (Vernio), Carli Edoardo (Prato), Fazio Aksel (Prato), Franchi Ettore (Giovani Democratici, Vernio), Grazzini Maila (Cantagallo), Missori Matteo (Vaiano), Palanghi Federica (Montemurlo), Papi Alessio (Montemurlo), Tassi Paola (Prato), Vettori Paola (Poggio a Caiano – Carmignano). Il centrodestra correrà unito. La lista ‘Insieme per la Provincia di Prato’, formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia Noi Moderati e Lega, è composta dai rappresentanti di ogni macro-area del territorio e conta sette candidati: Tommaso Cocci (capogruppo FdI Prato), Giovanni Sardi (capogruppo FdI Carmignano) Eleonora Cioni (FdI Prato), Barbara Di Mastrorocco (FdI Montemurlo), Federica Bini (FdI Carmignano), Lorenzo Santi (FI Cantagallo), Claudiu Stanasel (capogruppo Lega Prato).