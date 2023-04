La preziosa chitarra di Paoletti e i dipinti di Stolfi In Comune il singolare omaggio a Marco Polo

PRATO

Una storia di intraprendenza e di successo che parte da Prato, dal liceo Copernico e arriva a Londra, da Moody’s, la principale agenzia internazionale di rating del credito. Ne è protagonista Monica Merli, responsabile mondiale del management territoriale di Moody’s Investors Service, che racconterà la sua singolare esperienza nel corso del nuovo appuntamento di "A colazione con...", progetto promosso dal comitato pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti "per condividere storie ed esperienze di donne e giovani che si sono ritagliati un ruolo personale e professionale degno di essere raccontato". L’iniziativa è in programma domani alle 10, al Caffè 21 in viale Piave- Monica Merli si è diplomata al liceo scientifico Copernico nel 1983, dopo la laurea in economia e commercio conseguita all’Università di Firenze si è trasferita a Londra, formandosi anche alla London Business School. Esperta di credito e infrastrutture, da oltre venti anni è impegnata presso Moody’s con importanti incarichi. È anche presidente del Moody’s Emea Diversity Council e componente dei consigli di amministrazione di diverse società regolamentate di Moody’s. Si occupa, tra l’atro, di sviluppare strategie regionali e nazionali e della gestione ed espansione del portafoglio di investimenti in agenzie del credito nazionali nei mercati mergenti. Per partecipare all’incontro occorre prenotarsi inviando una mail a [email protected]